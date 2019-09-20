محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعربت الفنانة دنيا عبد العزيز عن سعادتها بنجاح الحلقات الجديدة من مسلسل "قيد عائلي"، الذي تشارك في بطولته بجانب عدد كبير من النجوم، ويعرض حاليا على شاشة قناة DMC.
وقالت دنيا، لـ"الخليج 365": "سعيدة للغاية بردود الفعل، التي أتلقاها خلال عرض المسلسل، وتفاعل الجمهور مع شخصية هالة فضل الخولي، التي أجسدها خلال الاحداث".
وأضافت: "هناك من يتعاطف مع الشخصية، وآخرون مستائين منها، لأنها شخصية ليست سهلة ومن واقع المجتمع، وستشهد تطورا كبيرا خلال الحلقات المتبقية".
وتابعت: "قيد عائلي يحمل طابعا خاصا لدي الجمهور، لأنه يضم عددا كبيرا من النجوم، من جيلين، وسعدت جدا بالتعاون معهم جميعا".
كما كشفت دنيا أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل، إذ يتبقى لها يومان فقط.
مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد نجاتي، أميرة هاني، ميرنا وليد.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا عبد العزيز عن "هالة الخولي": "الجمهور انقسم بين متعاطف ومستاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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