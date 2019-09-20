شاهد.. راغب علامة: "مصر بلدي وادعمها رئيسًا حكومة شعبًا"

وجه النجم اللبناني راغب علامة رسالة حب لجمهوره المصري، حيث نشر فيديو من داخل سيارته، وأظهر من خلاله خوفه الشديد على بلدنا الحبيبة مصر من المؤامرات.
وأعرب الفنان راغب علامة عن حرصه الشديد لمصحلة مصر قائلاً: "أنا مواطن لبناني عربي، لكن أعتبر مصر بلدي، أنا أدعممصر رئيسًا، حكومة، شعبً".
وشهد وطننا الغالي مصر في الفترة الأخيرة العديد من التطورات، التي أشرف عليها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وكان نجوم الفن أعربوا عن شدة وطنيتهم، ودعمهم للحكومة المصرية التيبذلت مجهوداً عظيماً في هذا التطور.
ومن ناحية آخرى يسجل حاليًا النجم راغب علامة أغاني ألبومه الجديد، الذي لم يستقر على أسمه حتي الآن، والمقرر طرحه قريبًا بالأسواق.
ويشمل الألبوم على العديد من الأغاني من بينها "ارتاح"، "يالا"، ويتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: "محمد البوغة، عماد الإبياري، محمود خيامي، طارق عبد الجابر، هانى محروس".
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