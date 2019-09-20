بالفيديو.. مينا مسعود يُكرِّم نسرين الراضي ويمنحها جائزة "EDA"

كرَّم النجم العالمي، ذات الأصول المصرية، مينا مسعود، الفنانة المغربية نسرين الراضى، ومنحها جائزة مؤسسته الخيرية "EDA"، وذلك عن فيلمها "آدم"، الذى يحكى قصة 3 سيدات من شمال أفريقيا.
أعرب النجم العالمي مينا عن سعادته هذا العام بمشاهدةالعديد من الأفلام المختلفة من الثقافات كافة، وتأثر بكل ما شاهده، مؤكدًا أنه تأثر بفيلم "آدم"، لأنه يروي قصة حول ثلاث سيدات من شمال أفريقيا غير عاديات لديهن قوة والتزام ذكرته بوالدته وإخواته وبالطريقة التي تربى عليها.
يذكر أن هناك 12 فيلمًا تشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.
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