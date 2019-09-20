شاهدوا بدر الشمري يهاجم بدور البراهيم: “لا تتفلسفين.. أنتي تشوهي صورة الحجاب”

كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 09:52 صباحاً - نشر ناشط مواقع التواصل الاجتماعي بدر الشمري مقطع فيديو عبر حسابه بـ ” سناب شات” هاجم فيه الفاشينستا السعودية بدور البراهيم بسبب حجابها بحسب ما فهم متداولوا المقطع. وعبر بدر الشمري عن استيائه من شكل الحجاب الغير ملتزم الذي ترتديه بدور البراهيم مؤكدًا أنها تسىء للحجاب الإسلامي بحجة إنها محتشمة وليست محجبة على حد قولها.

وقال الشمري: “يا تكوني محجبة ولا تتفلسفين وتقولين أنا أفضل من غير والله غيري متبرج وأنا متسترة.. لا أنتي بتصرفاتك تشوهي صورة الحجاب مثل واحدة طلعتلى من كم يوم حاطة قطعة خام على رأسها صغيرة ونصف تفاصيل جسمها تبينها .. وش الإحتشام اللى تتكلمون عنه”. وأكد متداولوا الفيديو أن بدر الشمري يقصد بحديثه الفاشينستا بدور البراهيم بعد ظهور الأخيرة وهي تغطي جزء من شعرها وبملابس متحررة.