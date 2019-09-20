شاهدوا.. لصان يسقطان مسنة أرضا في محاولة لسرقة حقيبتها في الرياض

كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 09:52 صباحاً - وثقت كاميرا مراقبة واقعة مروعة لسقوط سيدة متقدمة في السن على الأسفلت بعد تعرضها لمحاولة سرقة حقيبتها أثناء سيرها في الشارع بالرياض فيما فر الجناة بسيارة بيضاء.
ووفقا لموقع ” سبق ” فقد نجحت الجهات الأمنية بالرياض، في القبض على شابين أقدما على محاولة سرقة شنطة امرأة متقدمة في السن؛ مما أدى إلى سقوطها على الأسفلت.
وكانت كاميرات مراقبة قد وثّقت محاولة السرقة وسقوط المرأة؛ فيما نجحت الجهات الأمنية في القبض على الشابين. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المرأة نجت من الحادثة.
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