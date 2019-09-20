يسرا تحرج معجبا في افتتاح “الجونة السينمائي”

متابعة بتجــــــــــرد: أحرجت الفنانة يسرا أحد محبيها في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، المقام حالياً داخل مسرح المارينا بمدينة الجونة السياحية.

وفي التفاصيل، حينما اتجه المعجب إلى يسرا لالتقاط صورة تذكارية معها، فوجيء برد فعلها بعد أن قالت له: “بسرعة بقا مش فاضية، مش هنأاد صورة في ٢٠ ساعة”، ما دفعه للانصراف بدون التقاط الصورة.

يذكر أن ظهور يسرا في مهرجان الجونة السينمائي هو الأول لها منذ وفاة والدتها قبل أسابيع عدة.