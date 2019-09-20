تامر حسني يكشف عن استعداداته لفيلمه الجديد من النادي الرياضي – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر الجمهور بفارغ الصبر، طرح فيلم النجم المصري تامر حسني الجديد “الفلوس” في الصالات السينمائية بالوطن العربي.

وكشف تامر في الساعات الماضية عن أوّل فيديو له من فترة التحضيرات الخاصة بالفيلم المنتظر، حيث يظهر فيه وهو يقوم بتمارين رياضية قاسية في النادي الرياضي.

ويكشف الفيديو عن اللياقة البدنية المثالية التي وصل إليها تامر حسني من خلال المواظبة على ممارسة تمارين الحديد، لتقوية عضلات جسمه وإعطائها الشكل الذي يرغب في الظهور به في الفيلم.

وأكد تامر في تعليقه على الفيديو أن وصوله إلى هذه النتيجة وعدم بروز تفاصيل شكل عضلاته في الملابس طيلة الفترة الماضية كان التحدي الأكبر بالنسبة له فكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “اول ڤيديوهات تحضيرات فيلم الفلوس طبعاً قبل اللوك الأخير. وخليكوا فاكرين ان الكاميرا بتضخّم زياده وان الشكل اللي شغال عليه بتبان تفاصيله في الملابس اللي زي كدا انما في الملابس العاديه ببان شخص عادي جداً و دا كان التحدي بتاعي مسائكم جميل زيكم “.

فيلم “الفلوس” يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، وهو صاحب القصّة، كل من زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.