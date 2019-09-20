طرح فيلم «الطيب والشرس واللعوب» في دور العرض 2 أكتوبر

كشفت الفنانة مي كساب لجمهورها عن موعد طرح فيلمها "الطيب والشرس واللعوب"، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "أنستجرام".

وعلقت كساب على صفحتها قائلة: "2 أكتوبر إن شاء الله بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بطولة أحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، مي كساب، وطارق الإبياري، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج إيهاب السرجاني، ومن سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله

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