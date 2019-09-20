أسرة مسرحية «اللي عليهم العين» تستعد لافتتاح المسرحية



بدأت أسرة مسرحية "اللي عليهم العين"؛ أحدث إنتاجات مسرح كايرو شو بروفات مكثفة استعدادا لانطلاقها يوم الخميس بعد القادم الموافق 26 سبتمبر الجاري بقيادة مخرج العمل محسن رزق.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية "ماتينيه" على خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، الذي سيشهد تقديم عرضين مختلفين على نفس المسرح لأول مرة، حيث ستستمر عروض "الملك لير" للنجم يحي الفخراني في "السوارية".

«اللي عليهم العين» كوميديا استعراضية غنائية تخاطب فئة الشباب وبطولة فرقة بهججة الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا بأغانيها ذات الطابع المختلف والمميز، وذلك بجانب النجوم خالد سرحان وليلي عز العرب ومنة عرفة.

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المسرحية إخراج محسن رزق، وتأليف وإشعار حاتم حسين وإلحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقي وديكور كريم مهدي، وتدور أحداثها في قالب كوميدي اجتماعي حول رجل أعمال محب للسلطة والمال تتوفي زوجته ليكتشف أنه لا يعلم شيئا عن تفاصيل حياة بناته الأربعة، في نفس الوقت الذي يتم ترشيحه لمنصب رفيع المستوي، ويجد نفسه في صراع بين معركة الحصول على المنصب والتركيز مع بناته.

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