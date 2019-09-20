أبطال «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يحتفلون ببدء تصوير الفيلم

احتفل الفنان كريم عبد العزيز، مع المنتج وائل عبدالله، ببدء تصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بحضور ماجد الكدواني داخل الحي الشعبي بمدينه الإنتاج الإعلامي.

‏‎وعلي هامش الاحتفال، أعدت الشركة المنتجة للفيلم مجموعة من "التورت" إحداها تحمل وثيقة زواج مملؤة ببيانات الفيلم كنوع من الدعابة، بالإضافه إلى "كب كيك" يحمل صور كل أبطال العمل والفنيين العاملين بالفيلم، وتم رسم صورة لكلا من كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني، ووضع صورة كل منهما علي تورته خاصه به.

‏‎حضر الاحتفال، إلى جانب أبطال الفيلم، كل من حسن عبدالفتاح مدير توزيع بالشركة المنتجة، وصاحب دور العرض حسن فايق ونجله إسماعيل فايق، والمنتج لؤي عبدالله ونجله محمد عبدالله.



يذكر أن، ‏‎"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطوله كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله.

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