صفاء سلطان تكشف عن قواعد صارمة تتبعها مع ابنتها "أملي"

أكدت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، أن أكثر قاعدة تكون صارمة فيها مع ابنتها "أملي" هي عدم التأخير خارج المنزل، مشيرة إلى أن أكثر ثلاث كلمات تقولها عندما تتفاجأ: "لا وشو وعم تمزح"، موضحة في لقاء تلفزيوني: "أكثر 3 أشياء لا يغيبون عن حقيبتي هي الموبايل والشاحن والأداحة"، منوهةً إلى أن أكثر ما تطبخه لابنتها هي ملوخية وأرز ومنسف وفاصوليا عريضة.

وعن أكثر ما تفضل وجوده في ديكور منزلها هو الشمع والكريستال والورد.

وتابعت: "لا يعجبني في ابنتي أملي أنها نقوزية ونقاقة ومتسرعة بقراراتها"، وأضافت أنها كبرت على أصوات الموسيقار محمد عبدالوهاب وأم كلثوم ووردة الجزائرية، واستعرضت النجمة صفاء سلطان، قدرتها على تقليد العديد من نجوم الفن؛ إذ قامت بتقليد النجمة السورية أصالة نصري بطريقة كوميدية، إضافة إلى المطربة الإماراتية أحلام حيث ظهرت بشكل عفوي في تقليدها.

فيما كشفت ابنتها أملي، عن بعض تفاصيل حياة والدتها فقالت، إن أكثر نكهات الآيس كريم المفضلة لها هي الفانيليا، لافتةً إلى أنها كانت تفضل مادة التاريخ عندما كانت في المدرسة وكان اسم الدلال لها هو "صفوءة".

وأشارت "أملي"، إلى أن أفضل المشاهير المفضلين لوالدتها هو أبهيشيك باتشان ابن النجم الهندي أميتاب باتشان، كاشفة أنها كانت تفضل المغني المصري مصطفى قمر عندما كانت في نفس عمرها.

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وعن الشيء الذي تفعله والدتها عندما تكون غاضبة أنها تقوم بتغيير ديكور المنزل وغرفتها، موضحةً أنها لا تثق في ذوق والدتها في اختيار ملابسها، واختارت صفاء سلطان تشكيلة مكونة من 13 نجمًا يمثلون الدراما بالنسبة إليها، واختارتها بناء على مراكز في مباراة لكرة القدم، وجاء في مركز حراسة المرمى النجم بسّام كوسا، أما في مركز المدافعين فوضعت النجوم باسل خياط وباسم ياخور وعابد فهد، وفي مركز الوسط وضعت أيمن رضا، وعبدالمنعم عمايري، وفادي صبيح وقيس الشيخ نجيب.

أما في مركز الهجوم فوضعت معتصم النهار وخالد القيش، والمدرب هو أيمن زيدان والحكم هو النجم ياسر العظمة.

ولم تخل الحلقة من إبراز المواهب الغنائية لصفاء وابنتها كايلي، حيث غنّيا سويًا مقطعًا من أغنية "يا كل الدني"، أما أملي فغنت بمفردها مقطعًا من أغنية "أمل حياتي" لأم كلثوم، وأبرزت صفاء سلطان موهبتها في أداء أغنية هندية.

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