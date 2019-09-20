فيصل الراشد يُعلن اعتزاله الفن بعد 23 عامًا قضاها بين التلحين والغناء

أعلن الفنان الكويتي فيصل الراشد اعتزاله الفن بعد 23 عامًا قضاها بين الغناء والتلحين، وذلك من خلال بوست غنائي نشره عبر حسابه على إنستغرام، كتب فيه "فيصل الراشد طقها نومه واعتزل الفن"، وعلّق أيضًا: "هذا اللي تبيه يالهندي أنت ومفارش ، يالله سووا بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر". وأوقف الفنان خاصية التعليقات.

وفي تصريح سابق قال الراشد "إن الهندي (المدير التنفيذي لشركة روتانا) تعامل معي بتناقض واضح وهذا ما يدل على عدم دراية وفهم"، مضيفًا: "كان بإمكاني مقاضاة سالم الهندي وكسب القضية بسبب مخالفته لبنود العقد ومسح جميع أعمالي ولكن أنا متربي ولست من أرباب المحاكم والقضايا".

وكان الفنان فيصل الراشد قد أبدى غضبه الشديد بسبب إلغاء عقده من قبل شركة روتانا، كما مُنع من بث أي من أعماله السابقة عبر الشركة، فيما تم منعه من الغناء في السعودية أو تداول أغانيه في الإذاعات والتلفزيون.

وظهر فيصل مؤخرًا في لقاء قال فيه: "أنا خسرت جمهور السعودية الذين كانوا يدعموني ويقدّمون لي الشكر، وكل هذا بسبب أغنية ضحيت فيها بنفسي ولم أتلق عليها حتى الشكر من قبل أصحابها".

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