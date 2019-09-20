أنغام تنشر فيديو من تحضيرات حفل الإسكندرية على «تويتر»

القاهرة - لايف ستايل
نشرت المطربة أنغام "فيديو" من داخل ستوديو البروفات الخاص بتحضيرات الحفل الذي ستحييه غدا بالإسكندرية، وتأتي هذه الحفلة ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في موسم الصيف بجميع المحافظات.
وتم نشر الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وفعّلت عليه هاش تاج #أنغام_في_الأسكندرية.
يذكر أن آخر أغاني أنغام أغنية "11 راجل في الملعب" لدعم المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر مؤخرًا.
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