باسكال مشعلاني تدعم وائل كافوري على "تويتر" بعد انتقاد رقصته معها

دعمت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، الفنان وائل كفوري، إثر حملة انتقاداتٍ تعرّض لها بعد رقصه معها في احتفالية عيد ميلاده الخامس والأربعين، التي شارك فيها عدد من نجوم الفن.

وأُثيرت حالةٌ من الجدل حول الطريقة التي رقص بها "كفوري" كونه غير متوازنٍ في رقصته مع "باسكال"، خلال الحفل.

وشاركت "باسكال" مقطع "فيديو" جمعها مع "كفوري"، عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكانا يغنيان ويتراقصان فيه معًا على أغنية للراحلة صباح، ووجهت لهُ رسالةً طالبته فيها أن يظل في حالة من السعادة والانبساط؛ لأن الفرح يليق به.

وكتبت باسكال مشعلاني "هيدا مقطع فيديو من عيد ميلاد الصديق والنجم المهضوم كتير وائل كفوري، بقلك عقبال الـ١٠٠ وإن شاء الله، بالمزيد من النجاح والصحة".

وأضافت "باسكال": "وخليك هيك مبسوط، وشو بيلبقلك تكون فرحان وطاير، وضلك متعنا بفنك المميز وصوتك الرائع".

وكان عددٌ كبيرٌ من رواد "تويتر"، شنوا حملة انتقاداتٍ على مقطع "فيديو" انتشر لوائل كفوري، من حفل عيد ميلاده، وأكدوا فيه أنه كان يحتسي كأس ويسكي جعله في حالة سُكر أفقدته توازنه في رقصه مع النجمات.

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وأرفق مغردون كلمات تعبر عن الحالة التي كان عليها "كفوري"، حسب وصفهم: "تقل بالمشروب، معبي القربة، الكاس شايف شغله، كتر مشروب، معطيها جرعة زيادة، مكتر ويسكي، زودها حبتين"، وغيرها من الكلمات.

الغريب أنَّ رسالة باسكال مشعلاني، لم تُثنِ جمهور التواصل الاجتماعي، عن موقفهم تجاه تفسير حالة وائل كفوري، فأكدوا على ما أوردوه بأنهّ كان سكرانًا وفي حالة غير طبيعية ولا يدري من تغني وترقص معه، فيما صبّ البعض غضبه على باسكال مشعلاني، لإعادة نشرها "فيديو" معها كاملًا.

واحتفل الفنان اللبناني وائل كفوري، بعيد ميلاده الخامس والأربعين، في حفل وصف بـ"الأسطوري"، حضره عددٌ كبيرٌ من مشاهير لبنان، ونجوم الفن، بينهم الإعلامي نيشان، والفنان ملحم زين، والفنانة سيرين عبد النور، بالإضافة لكارلا حداد، وباسكال مشعلاني، وريما نجيب.

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