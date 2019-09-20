أشرف عبد العزيز يعلن عن تصالح عمرو دياب مع روتانا و انتهاء كافة النزاعات

القاهرة - لايف ستايل أعلن أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض عن تصالح موكله الميجا ستار عمرو دياب مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وإنهاء كافة النزاعات القانونية بينهما. ونشر عبد العزيز منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه بعماد دياب شقيق الهضبة ومحمد حلمي المستشار الإعلامي نيابة عن سالم الهندي قائلا : "برعاية المستشار تركي ال شيخ تم التصالح بين الميجا ستار عمرو دياب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بحضور محمد حلمي المستشار الإعلامي نيابة عن سالم الهندي رئيس مجلس إدارة "روتانا" وعماد دياب وأشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض نيابة عن الميجا ستار عمرو دياب قد يهمك أيضاً : Advertisements عمرو دياب يستعد لطرح أغنية "تحيرك" من ألبومه الجديد ".

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