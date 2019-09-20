هيفاء وهبي تُثبت أنها الأكثر جماهيرية في لبنان بعد تصدرها مواقع التواصل

أثبتت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أنها الرقم الصعب والأكثر جماهيرية بعد تصدر هاشتاغ #HappyBirthdayHawwa في لبنان قائمة الهاشتاغات الأخرى التي لها علاقة بالأوضاع السياسية والاجتماعية والرياضية؛ إذ حقّقت النجمة اللبنانية انتصارًا واضحًا يحسب لصالحها في لبنان.

وغرد عشاق ومحبو هيفاء عبر هذا الهاشتاغ أجمل الكلمات المفضّلة لديهم من أغنيات ألبومها الغنائي "حوّا" احتفاء بمرور عام على إصداره في الأسواق، وتفاعلت النجمة اللبنانية مع المتابعين عبر إعادة نشرها التغريدات التي تظهر على الهاشتاغ.

وتتعمد النجمة اللبنانية على إحداث ضجة بين الحين والآخر لإبقاء حضورها في الساحة الفنية؛ إذ إنها أثارت الجمهور بقصة مرضها في الآونة الأخيرة لتأتي بعدها قصة مدير أعمالها محمد الوزيري والشائعات حول علاقتهما، بالإضافة إلى الطريقة المثيرة التي تعتمدها في لباسها منذ بدايات ظهورها في الساحة الفنية.

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الهاشتاغ أثبت فعلاً حضور هيفاء القوي في أذهان الجماهير؛ إذ بالرغم من الأحداث الكبيرة والساخنة في لبنان إلا أن النجمة اللبنانية تصدرت المشهد.

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