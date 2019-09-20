شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 3 سنوات.. عبير صبرى تعود للسينما مع المخرج مجدى أحمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة عبير صبري للسينما مرة أخري بعد غياب ثلاثة سنوات منذ آخر تجاربها السينمائية من خلال فيلم "اللى اختشوا ماتوا" والتي شاركت في بطولته برفقة عدد كبير من الممثلين منهم غادة عبد الرازق وهيدى كرم وسلوى خطاب وإيهاب فهمى ومروة عبد المنعم.

وصرحت الفنانة عبير صبرى لـ"الخليج 365"، أنها تتعاون بالفعل فى فيلم جديد مع المخرج مجدى أحمد على، ليجمعها للمرة الثالث به، بعدما شاركت معه في فيلمين هما (البطل) والتى شاركت فيه مع النجم الكبير الراحل أحمد زكى والنجم مصطفى قمر، وفيلم (عصافير النيل) التي شاركت فى بطولته مع النجم فتحي عبد الوهاب.

فى سياق مختلف يعرض حاليا للفنانة عبير صبرى الجزء الثالث من مسلسل (نصيبي وقسمتك) حيث تشارك فى الحكاية الأولى بشخصية تحمل اسم "راوية"، وذلك فى حكاية تحمل اسم (براد شاى)، بعدما تم عرضها مؤخراً كأول حكايات المسلسل الذى سبق وحقق نجاحاً كبيراً على مدار الجزأين الماضيين.

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