“دلع يا بوش” جديد حسين الجسمي – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الاماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “دلع يا بوش” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
الأغنية من أشعار معالي الاستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، ألحان “الجسمي” نفسه، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل وايقاعات سمير القطان.
وقد تم طرح وعرض أغنية “دلع يا بوش” عبر قناة الجسمي الرسمية في موقع “يوتيوب” وعبر جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.
تجدر الإشارة إلى أن “الجسمي” يطلّ في الجزء الثاني من “رحلة جبل” على MBC1 حيث يتوقف البرنامج في هذا الجزء عند مفاصل من حياته الفنية، كما ويسلط الضوء على لائحة طويلة من نجاحاته وحفلاته المتميزة.
وكانت المحطة نفسها قد تطرّقت في الجزء الأول إلى نشأة الفنان الإماراتي حسين الجسمي وعرّج على مشوار حياته الغنائي، وكيفية وصوله إلى الشهرة والنجومية.
لمشاهدة فيديو أغنية “دلع يا بوش”:
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