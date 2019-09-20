حراس كيم كارداشيان يعتدون بالضرب على والدتها كريس جينر.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــرد: تعرضت السيدة كريس جينر، والدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، للضرب من قبل حراس الأمن في منزل كيم، فتم نقلها إلى المستشفى.
وبحسب المعلومات، فإن السبب الذي دفع حراس الأمن الى فعل ذلك يعود إلى دخول كريس المنزل من الخلف وليس من الباب الأمامي فتعاملوا معها وكأنها دخيلة على المنزل.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من برنامج Keeping Up With The Kardashians لكيم وهي تتلقى إتصالا من شقيقتها كلوي تخبرها بأن حراس الأمن قد اعتدوا بالضرب على كريس التي عانت إصابة بليغة في رقبتها.
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