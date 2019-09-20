بالفيديو- “دلع يا بوش” جديد حسين الجسمي

أطلق النجم الاماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “دلع يا بوش” اشعار معالي الاستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، ألحان “الجسمي” نفسه توزيع ومكساج وماستر حسام كامل وايقاعات سمير القطان.

وقد تم طرح وعرض أغنية “دلع يا بوش” عبر قناة الجسمي الرسمية في موقع يوتيوب وعبر جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.

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آخر أعمال حسين الجسمي الغنائية أغنية “علي الغدير” كلمات بدر بن عبد المحسن ألحان راكان توزيع عصام الشرايطي مكس وماستر جاسم محمد.

كما يطل “الجسمي” في الجزء الثاني من “رحلة جبل” على MBC1 حيث يتوقف البرنامج في هذا الجزء عند مفاصل من حياته الفنية، وماذا يعني له أنه حقق إنجازاً جديداً في كونه أول فنان عربي يقف على مسرح دار الأوبرا في دبي، ليضيف هذا الإنجاز إلى لائحة طويلة من النجاحات الفنية والحفلات المتميزة.

وكانت المحطة نفسها قد تطرّقت في الجزء الأول لنشأة الفنان الإماراتي حسين الجسمي وعرّج على مشوار حياته الغنائي، وكيفية وصوله إلى الشهرة والنجومية.