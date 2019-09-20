شكرا لقرائتكم قريباً.. انطلاق الموسم الخامس من The Voice بحلة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعدادات خاصة يشهدها الموسم الخامس من برنامج "The Voice" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، بعد إدخال العديد من التعديلات على نسخة هذا الموسم.

وفي مؤتمر صحافي شهد تواجد النجوم المدربين والمتحدث باسم مجموعة "MBC"، مازن حايك، تم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالموسم.

وتشهد لجنة المدربين تواجد راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد. وتم إدخال العديد من التعديلات بعضها يتعلق بطبيعة البرنامج وتغييرات على مستوى الديكور ومقاعد المدربين، إضافة إلى المضمون.

وتم استحداث زر "الاستبعاد" الذي يتيح لأحد المدربين منع مدرب آخر من ضم موهبة محددة إلى فريقه، وهو أمر استثنائي هذا الموسم. ونتيجة لوفرة الأصوات، يمكن للمدرب أن يضم 15 مشتركاً إلى فريقه بدلاً من 12 مشتركاً على أن تكون هناك مرحلة تنافسية تسبق الانتقال إلى الحلبة، قوامها 3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل النجم، من أجل التنافس في مرحلة المواجهة.

مبادرة "أطرب روحي"

وفي الموسم الجديد من البرنامج، سيتم إطلاق مبادرة "أطرب روحي" من قبل "MBC الأمل"، على أن تشهد لحظات إنسانية معبرة لا تنسى، حيث تتوجه إلى أصحاب الهمم من فاقدي حاسة السمع، بهدف تمكينهم من عيش تجربة البرنامج الطربية، عبر المشاركة في العروض المباشرة، بمساعدة تقنيات خاصة وتجهيزات بصرية وابتكارات حديثة.

وفي المؤتمر الصحافي، تحدث حايك عن التغييرات التي طرأت على صفوف المدربين ومشاركة أحلام إلى جوار راغب علامة، مؤكداً أن هناك أمرا إيجابيا جديدا في العلاقة تحكمه طبيعة البرنامج التنافسية، كون المدربين الأربعة مدربون لفرقهم المنفصلة، وليسوا أعضاءً في لجنة تحكيم تحتاج إلى توافق وتناغم في التقييم.

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كما كشف حايك عن حصول "MBC" على حقوق برنامج جديد يندرج تحت مظلة "The Voice" وهو "The Voice Seniors" الذي يضم مواهب يفوق عمرها الستين على أن يعلن عن موعد انطلاقه لاحقاً.

وفي كلمات المدربين أكد راغب علامة أن هناك أصواتا مميزة أتعبتهم كمدربين وستكون الاختيارات صعبة عليهم، ومازح الحضور بأن هناك صراعا بينهم كمدربين من أجل اختيار أفضل الأصوات.

أما أحلام فتحدثت عن انضمام سميرة سعيد إلى اللجنة، مؤكدة أنها واحدة من جمهورها، لذلك فوجودها إضافة كبيرة للبرنامج، مشيرة إلى كون البرنامج يشهد تواجد أصوات تفوق في روعتها ما قد يتصوره الجمهور.

من جهتها، أعربت سميرة سعيد عن سعادتها بخوض التجربة، خاصة وأنها استمتعت في مرحلة تجارب الأداء الأولى، ولاحظت كماً كبيراً من الأصوات المميزة، فيما اعتبر حماقي أن الموسم الخامس استثنائي لأكثر من سبب، من بينها الأصوات المميزة وشخصيات المتسابقين التي تبشر بنجومية قادمة.

وحول مشاركته في لجنتي تحكيم "The Voice" و"The Voice Kids"، أكد أن البرنامجين مختلفين، وطبيعة التعامل مع الأطفال يختلف عن البرنامج الثاني.

وتنطلق الحلقة الأولى من البرنامج مساء السبت الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر الحالي عبر شاشة "MBC".