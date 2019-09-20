اتوزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة وعرض فيلم «الممر»

أكد الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما أن القصر سوف يشهد اليوم الخميس حفل ختام الملتقى الأول لأفلام المحاولة، حيث سيتم توزيع الجوائز على صناع الأعمال الفائزة.

وأشار الفنان تامر عبد المنعم، إلى انه سيتم عقب الحفل عرض لفرقة التنورة التابعة لهيئة قصور الثقافة وبعدها عرض فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة.

وكان الملتقى الأول لأفلام المحاولة الذي ينظمه قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وتحت رعاية الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد تم انطلاقه يوم الأحد الماضي، بحضور لفيف من السينمائيين، منهم المخرج فخر الدين نجيدة والمخرج احمد البدري ومدير التصوير كمال عبد العزيز والدكتور حسين بكر أستاذ التصوير بمعهد السينما والمصور الفوتوغرافي الكبير محمد بكر والمونتير السينمائي حسام المحفوظي والناقد الفني نادر عدلي، وقدم الحفل الفنان والإعلامي كريم كوچاك.

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"الممر".. يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويجسد شخصيات الفيلم مجموعة من النجوم على رأسهم النجم أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، شريف منير، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس ومحمد فراج، وقصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

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