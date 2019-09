شكرا لقرائتكم خبر عن تيم ماثيسون ينضم إلى الموسم الرابع من مسلسل This Is Us والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت التقارير التي نشرت على موقع "Variety" انضمام الممثل الأمريكي تيم ماثيسون إلى الموسم الرابع من مسلسل This Is Us، ويلعب ماثيسون دور ديف، والد ريبيكا بيرسون، وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها مشاهدة والد ريبيكا على الشاشة في المسلسل الدرامي الذى يعرض على شبكة NBC ولعب ماثيسون العديد من الأدوار التليفزيونية منها " The West Wing " ، و " Hart of Dixie" ، و "Burn Notice" ، و "Bonanza"، وغيرهم، كما أنه شارك في العديد من الأفلام السينمائية التي شملت "Animal House" ، و "Fletch"، وكانت اخرم شركاته السينمائية هي فيلم Child’s Play. وكانت قد أعلنت شبكة NBC عن تجديد عرض مسلسلها التليفزيونى This Is Us ، لثلاث مواسم جديدة، ومن المقرر أن يعرض الموسم الرابع فى 2019-20، والخامس في 2020-21، والسادس في موسم 2021-22، وكان قد صرح المنتج دان فوجلمان إن الموسم الثالث كان بمثابة نقطة المنتصف للدراما، يبدو أن تجديد ثلاثة مواسم يعزز هذه الفكرة. وتضم قائمة ممثلي المسلسل كل من ميلو فينتيميليا، ماندي مور، جاستن هارتلي، كريسي ميتز، ستيرلنج ك. براون، سوزان كيليتشى واتسون، كريس سوليفان، ايريس بيكر، فيث هيرمان، والعمل عبارة عن سلسلة دراما تتبع عائلة بيرسون على مر العقود من الآباء جاك وريبيكا في الثمانينيات إلى أطفالهم كيفن، كيت وراندال كما يبحثون عن الحب والوفاء في يومنا هذا.

