فيديو| خالد الصاوي وزوجته في الطريق إلى الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له مع زوجته في سيارته، في أثناء سفرهما للمشاركة في مهرجان الجونة.
وظهر الصاوي وهو يرقص مع زوجته على طريقه المهرجان، وعلق الصاوي على الفيديو: "الصبح في الطريق لمهرجان الجونة".
وداعب الصاوي في الفيديو كلبه قائلا: "قوم لم الأجرة من الناس اللي ورا".
يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت دورته الثالثة، أمس الخميس، على أن تستمر فعالياته حتى27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
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