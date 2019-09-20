صورة| يسرا اللوزي في المطبخ مع "شوربة البروكلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة من المطبخ، وهي تحضر إحدى الأكلات. وعلقت الفنانة يسرا اللوزي على الصورة: "بينما كان الجميع في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، كنت أستمتع بأمسية هادئة وأطبخ شوربة البروكلي". يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت دورته الثالثة، أمس الخميس، على أن تستمر فعالياته حتى27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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