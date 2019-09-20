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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الإعلامية فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تدعو بها لمصر.
وكتبت فجر السعيد: "لا تقلقوا على مصر إنها المحروسة ذُكرت في القرآن خمس مرات .. بسم الله الرحمن الرحيم ..ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ... اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ...صدق الله العظيم".
وردت الفنانة أحلام عليها: "فلتحيا جمهورية مصر العربية".
يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، ما أدى لتدهور وضعها الصحي، أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، وتخضع للعلاج حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.
كانت هذه تفاصيل خبر من المستشفى بباريس.. فجر السعيد: "لا تقلقوا على مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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