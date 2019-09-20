​من المستشفى بباريس.. فجر السعيد: "لا تقلقوا على مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الإعلامية فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تدعو بها لمصر.

وكتبت فجر السعيد: "لا تقلقوا على مصر إنها المحروسة ذُكرت في القرآن خمس مرات .. بسم الله الرحمن الرحيم ..ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ... اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ...صدق الله العظيم".

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وردت الفنانة أحلام عليها: "فلتحيا جمهورية مصر العربية".

يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، ما أدى لتدهور وضعها الصحي، أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، وتخضع للعلاج حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.