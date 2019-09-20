تراند اليوم : بعد إطلاقه أغنية للجيش المصري..تامر أمين لـ محمد رمضان: “هو دا اللي هيخليك نمبر وان”

انجي بيومي

أشاد الإعلامي تامر أمين، بالفنان محمد رمضان، بعد إطلاق أغنيته للجيش المصري، قائلًا: “أيوه كده، الرمز والقدوة بيعمل كده، هو ده الكلام إللي يخليك نمبر وان مش حاجات تانية”.

وأكد “أمين”، خلال تقديم برنامجه “آخر النهار”، المذاع على فضائية “النهار” مساء الخميس، أن هناك حرب إلكترونية تسمى حرب الجيل الرابع تشن ضد مصر حاليًا، موضحًا أن الميليشيات الإلكترونية للإخوان ومن يواليها تريد تفتيت عزيمة الشعب المصري دائمًا، وتنشر فيديوهات مفبركة لتضليل الشعب المصري.

وعلق أمين، قائلًا: “جيشنا صعب، والمناعة التي تصب في جسد مصر لحمايتها”، مؤكدًا أن الجيش المصري هو عمود الخيمة لهذا الوطن، وسيبقى دائمًا.