شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين: حكايتى فى "نصيبى وقسمتك 3" تمس شريحة كبيرة من البنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة ميرهان حسين أنها تتابع ردود الأفعال حول حكايتها بمسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "اكدب عليا شوية" حيث عرضت حلقات على مدار هذا الأسبوع على احدى القنوات العربية موضحة أن هناك تفاعل من الجمهور على السوشيال ميديا مشيرة إلى أنها تنتظر انطلاق عرض حلقات الحكاية يوم السب المقبل على شاشة ON E لمعرفة رد الفعل بشكل أكبر.

وأشارت ميرهان لـ"الخليج 365" إلى أن أحداث الحكاية التى تدور حول العلاقة بين الزوجين وظهورها بشخصية الزوجة التى تحب زوجها بجنون ولكنها فى نفس الوقت تعيسة فى حياتها تهم شريحة كبيرة من الجمهور لاسيما وأن معظهم متزوجين ويعلمون جيداً أن أى علاقة زوجية لا تسير بشكل جيد طوال الوقت، لافتة إلى أن موضوع الحكاية يمس بعض البنات فى الحياة الطبيعة.



ميرهان حسين

حكاية "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين، مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى تدور الأحداث فى اطار اجتماعى حول المشاكل التى تقابل أى زوجين فى الحياة.

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وانتهت قناة ON E هذا الأسبوع الحكاية من عرض الحكاية الثانية من "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" بطولة هانى عادل وهبة مجدى وعبير صبرى وإخراج محمد سلامة، بينما انطلق عرض أول حكايات العمل يوم السبت الماضى من خلال "اتفضل فى الصالون" بطولة حلا شيحة وفراس سعيد وأحمد جمال سعيد وإخراج مصطفى فكرى.



الفنانة ميرهان حسين