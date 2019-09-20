شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 8 سنوات من طرح آخر أفلام Harry Potter.. مسلسل جديد فى مرحلة التحضيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت قصص هاري ورون وهيرميون مع عرض آخر أفلام سلسلة Harry Potter، الذى طرح باسم The Deathly Hallows، وانتهت أحداثه بـ هزيمة فولدمورت وظهور الأبطال بـ سن أكبر من سنهم في السلسلة، حيث تزوج الثلاثى وأنجبوا.

وقد أعلنت شركة Warner Bros بعد 8 سنوات من طرح آخر أفلام السلسلة أنها تقوم بـ بدء العمل على سيناريو لـ مسلسل جديد مقتبس من سلسلة الأفلام، وكما أوضحت الشائعات أنه سيتم جمع الثلاثى دانييل رادكليف وروبرت جرينت وإيما واتسون.

وفقًا لموقع " wegotthiscovered"، سيكون المسلسل التلفزيوني بمثابة إكمال للقصة الأصلية وسيتم تصويره في كل من مدرسة هوجورتس وحول أوروبا.

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وحتى الآن يتم إخفاء أي تفاصيل عن العمل الجديد في Warner Bros، لكن السلسلة ستحتوى على مجموعة جديدة من أبطال العمل، ولا يتوقع أن تنشر أي معلومات جديدة حول المسلسل الجديد قريبا، لأنه لا يزال في المراحل الأولى من الإنشاء.

وقام ببطولة الجزء الأخير من سلسلة الأفلام نفس الطاقم الرئيسى الذى عمل فى الأجزاء السابقة جميعاً، على رأسهم النجم الشاب دانيال رادكليف فى دور هارى بوتر الساحر المراهق الذى يواجه لورد الظلام فولدمورت الذى يقوم بدوره النجم رالف فينيس، إضافة إلى إيما واتسون وتوم فيلتون وروبرت جرينت وهيلينا بونهام كارتر.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة التى طالما عشقها الجمهور طيلة 10سنوات كاملة، حول المسعى الأخير للبحث عن أحجار "الهوكروكس" الثلاثة الباقية التى يستغلها الشرير "فولدمورت" ليقسم بها روحه، حتى يستحيل قتله إذا لم تجتمع سوياً.

ويسعى هارى مع صديقية رون، وهرميون لإيجادها وتحطيمها، بعد أن يكونا قد علما أسرار مقدسات الموت الثلاثة، وحينها يستطيع هارى تحطيم بعضها ويقوم رون بتحطيم أحدها ليكسروا سر خلود "لورد الظلام"، يشن فولدمورت حرباً شرسة على مدرسة "هوجوورتس" والتى ستتسبب فى دمار كل شىء، وأصبح مصير المدرسة والجميع مرهوناً بنتيجة الصراع الذى نشأ بين هارى وفولدمورت، وفاز به فى النهاية هارى بوتر.