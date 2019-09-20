شاهد.. ياسمين صبري تخطف الانظار في الجونة

كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 05:47 صباحاً - ضشأطلت الفنانة المصرية ياسمين صبري على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة في دورتة الـ3 بفستان منفوش، أخضر اللون. وجاء تصميم فستان ياسمين صبري بقصة الـone shoulder، الذي تميز بالكشاكيش عند أحد الأكتاف، وتزين النقوشات أو التطريزات الفضية اللامعة جاءت على هيئة فروع الأشجار المتداخلة، ونسقت معه إكسسوارات ذهبية اللون وحقيبة من نفس اللون. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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