شاهد.. مي عمر بفستان مثير في مهرجان الجونة

كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 05:47 صباحاً - فاجئت الفنانة المصرية مي عمر ، الجمهور بظهورها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الثالثة، بفستان مثير. وحضرت مي الحفل برفقة زوجها المخرج محمد سامي وشقيقته، وظهرت بفستان فوشيا اللون، ومكشوف يظهر ملامح جسدها، حيث لفتت أنتباه الجميع. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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