شكرا لقرائتكم خبر عن "دلع".. محمد رشاد يكشف موعد أحدث كليباته الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد رشاد لطرح أحدث كليباته الغنائية، والتى تحمل عنوان (دلع)، وذلك بعدما أنتهى من تصوير الكليب مؤخراً، وجارى حاليا وضع لمساته النهائية من مرحلة المونتاج والمكساج وغيرها، ليكون جاهز تماماً للطرح خلال الأسبوع المقبل.

وأكد الفنان محمد رشاد لـ"الخليج 365"، أنه يستعد لمفاجأة جديدة عقب طرح أغنية (دلع)، حيث يواصل تحضيراته حاليا لأغنية أخرى مقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن أغنية (دلع) قام بتصويرها المطرب محمد رشاد داخل منطقة المنصورية، والأغنية من كلمات الشاعر محمد مصطفى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والكليب من إخراج نبيل مكاوى.

وكانت آخر أعمال محمد رشاد الغنائية، أغنية "إحساسى" وهى من كلمات عمرو المصرى وألحان علاء الراوى وتوزيع عمر إسماعيل، والتي تخطت المليون مشاهدة أثناء طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب.

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