شكرا لقرائتكم خبر عن بطل Vikings ألكساندر لودفيج ينضم لـ فريق عمل مسلسل Heels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اختيار الممثل الكندى ألكساندر لودفيج الذى شارك من قبل في مسلسل Vikings وفيلم The Hunger Games لـ دور البطولة في المسلسل الجديد Heels أمام الممثل مايك أومالي، والمقرر عرضه على شبكة Starz ويستمر لمدة ثماني حلقات.

المسلسل من تأليف مايكل والدرون، ويدور المسلسل الجديد حول الرجال والنساء الذين يطاردون أحلامهم في عالم المصارعة في بلدة صغيرة مثل جورجيا، ويتبع الترويج للمصارعة المملوكة للعائلة كإخوين وخصمين، جاك وآس سبيد، الحرب على إرث والدهما الراحل، وفي الحلبة، يجب على شخص ما أن يلعب الرجل الطيب وأن يقوم شخص ما بلعب عدوهم، ولكن في العالم الواقعي، يمكن أن يكون من الصعب أن تتخلى عن هذه الشخصيات أو يصعب تركها.

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المسلسل من إنتاج Lionsgate TV بالتعاون مع تلفزيون Paramount، بمشاركة والدرون وأومالي، وتعمل Julie Yorn من شركة LBI Entertainment’s و Chris Donnelly و Patrick Walmsley كمنتجين تنفيذيين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن انتهاء عملية المونتاج للموسم السادس من مسلسل الدراما الشهير Vikings، واقتراب إعلان طرحه نهاية العام الجارى عبر شبكة قنوات History.

مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها، مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.