يوتيوب يشكر محمد رمضان والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لموقع "يوتيوب" شكرًا للفنان محمد رمضان، ونشر الحساب صورة رمضان من داخل شركة يوتيوب في دبي.

وعلق الحساب على الصورة: "سعداء بزيارة النمبر وان محمد رمضان، للمقر جوجل ويوتيوب، l في دبي في حفل إطلاق YouTube Premium".

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وعلق رمضان على التغريدة: "شكرا يوتيوب".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان، حضر بالأمس حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، والتي تستمر حتى 27 سبتمبر.