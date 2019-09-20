يوتيوب يشكر محمد رمضان والأخير يرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الحساب الرسمي لموقع "يوتيوب" شكرًا للفنان محمد رمضان، ونشر الحساب صورة رمضان من داخل شركة يوتيوب في دبي.
وعلق الحساب على الصورة: "سعداء بزيارة النمبر وان محمد رمضان، للمقر جوجل ويوتيوب، l في دبي في حفل إطلاق YouTube Premium".
وعلق رمضان على التغريدة: "شكرا يوتيوب".
يُذكر أن الفنان محمد رمضان، حضر بالأمس حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، والتي تستمر حتى 27 سبتمبر.
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