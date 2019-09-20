حلا شيحا لأول مرة في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حضرت الفنانة حلا شيحة، حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الخميس. وتعد هذه المشاركة الأولى لشيحة في مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت برفقة شقيقتها الفنانة هنا شيحة. Advertisements وأقيم مساء أمس حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر فعاليتها حتى يوم 27 سبتمبر الجاري. لمتابعة التغطية الخاصة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.. اضغط هنا

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