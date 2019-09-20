رغم غيابه.. اسم عادل إمام يظهر 3 مرات في افتتاح "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

غاب الفنان عادل إمام، عن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس، ورغم غيابه فإن الفنان عادل إمام ذُكر أكثر من مرة خلال حفل الافتتاح.

ونرصد لكم كيف ظهر عادل إمام في حفل الافتتاح:

كلمة سميح ساويرس

قال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعي الرسمي للمهرجان، عن أهم نجم يرغب في التقاط صورة معه عقب رؤيته في المهرجان: "عادل إمام النجم الوحيد الذي أشعر تجاهه بذلك، بيفكرني بفترة معينة من حياتي أيام ما كنت بشوف مسرحية مدرسة المشاغبين وفيلم god father".

سميح ساويرس

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مينا مسعود

قال الفنان العالمي من أصل مصري مينا مسعود، إن عادل إمام لا يقل عن الممثل الأمريكي روبن ويليامز في أمريكا، مشيرا إلى أن العالم خسر الأخير لكن لديه الأول، حتى الآن.

أغنية أكرم حسني

وفي أغنية "سيما" التي قدمها الفنان أكرم حسني لحفل الافتتاح، قال أكرم حسني في الأغنية "عندنا سيما عندنا عادل إمام".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت دورته الثالثة، أمس الخميس، على أن تستمر فعالياته حتى27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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