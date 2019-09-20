يحتفل النجم الكبير محمد منير مع جمهوره يوم الجمعة الموافق 18 من شهر أكتوبر المقبل، على مسرح نادي هليوبوليس، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً. يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً. يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح مؤخراً أغنية بعنوان "مهموم"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما تخطى الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. أغنية بعنوان "مهموم"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما تخطى الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكتوبر المقبل.. محمد منير مع جمهوره في نادي هليوبوليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.