شاهد.. كلمة منى زكي في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

القت النجمة منى زكي كلمة في افتتاح مهرجان الجونة بدورته الثالثة، مؤكدة من خلالها بأهمية "حقوق الطفل". وأوضحت منى أن هناك ترابط شديد واتفاق بين مهرجان الجونة السينمائي ومنظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، قائلة: "السينما تحيي انسانيتنا، و هذة الاتفاقية من نوع خاص هدفها الأول نناقش من خلالها قضايا الأطفال". المتحدة للطفولة "يونيسيف"، قائلة: "السينما تحيي انسانيتنا، و هذة الاتفاقية من نوع خاص هدفها الأول نناقش من خلالها قضايا الأطفال". Advertisements يذكر أن منى زكي شاركت سابقًا في بطولة فيلم "من 30 سنة"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة كل من أحمد السقا، شريف منير،ميرفت أمين، نور، رجاء الجداوي، صلاح عبد الله، نبيل عيسى، محمود البزاوي.

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