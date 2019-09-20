مهرجان الجونة السينمائي 2019 بين دموع الفنانين وإطلالات مثيرة

انطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة واشتعلت معه القلوب الساكنة مع لحظة افتتاحه، لتنهمر دموع الكثير من الفنانين والفنانات مع إحساس فايا يونان التي غنت أغنية "بنلف نلف" للراحل بليغ حمدي الذي ارثى بها عبد الحليم حافظ، ليعيد المهرجان غناء الأغنية ليرثي الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا هذا العام، فنقلتهم عبر الزمن إلى أيام الماضي الجميل والذكريات التي حفرت بداخلهم لعدد كبير من الراحلين الذين تم عرض صورهم خلفية الأغنية ليزيد ذلك من إحساسهم.

نبذة عن مهرجان الجونة السينمائي 2019

تربع مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019 على عرش مسرح المارينا، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، الذين أشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي

المختلفة بإطلالاتهم المختلفة ما بين الجذاب منها والمحبط، حيث تزين المسرح الموجود على شاطئ البحر الأحمر لإستقبال الفنانين والاعلامين والنقاد السينمائيين منذ عدت أيام ليكون على اتم الاستعداد لاحتضان كم النجوم من مختلف الجنسيات من انحاء العالم.

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فيما أحدثت الفنانة رانيا يوسف ضجة واسعة عبر السوشيال ميديا بفستانها ذات اللون الأخضر، الذي أطلق عليه الكثير من رواد الفيس بوك "المثير"، فضلًا عن الفنانة مي عمر، وعلى جانب أخر تصدرت الفساتين ذات "الريش الناعم" مهرجان الجونة السينمائي

لهذا العام حيث ظهر عدد ليس بالقليل من النجمات يرتدون فساتين مزودة بالريش مثل منى زكي وأمينة خليل ونور، بجانب ظهور فنانات بإطلالات وصفها البعض بالغريب مثل بشرى وميس حمدان وغيرهم.



وتعرضت الفنانات للهجوم مع بداية أنطلاق المهرجان بسبب إطلالاتهم التي جاءت محبطة لهم، وتصدر هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي مواقع التواصل الاجتماعي وانهالوا بالتعليقات التي توضح أرائهم. .

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ويعرض المهرجان ٨٠ فيلمًا متميزًا معظمها قادم من مهرجانات عريقة وبعضها حصد جوائز عديدة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي، ويقدم جسر الجونة هذا العام مائدة حوار حول أصوات اللاجئين في السينما.

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