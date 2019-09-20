انطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة واشتعلت معه القلوب الساكنة مع لحظة افتتاحه، لتنهمر دموع الكثير من الفنانين والفنانات مع إحساس فايا يونان التي غنت أغنية "بنلف نلف" للراحل بليغ حمدي الذي ارثى بها عبد الحليم حافظ، ليعيد المهرجان غناء الأغنية ليرثي الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا هذا العام، فنقلتهم عبر الزمن إلى أيام الماضي الجميل والذكريات التي حفرت بداخلهم لعدد كبير من الراحلين الذين تم عرض صورهم خلفية الأغنية ليزيد ذلك من إحساسهم.
نبذة عن مهرجان الجونة السينمائي 2019
تربع مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019 على عرش مسرح المارينا، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، الذين أشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي
اقرا أيضًا: بالفيديو.. مقدمة كوميدية لأكرم حسني في مهرجان الجونة
فيما أحدثت الفنانة رانيا يوسف ضجة واسعة عبر السوشيال ميديا بفستانها ذات اللون الأخضر، الذي أطلق عليه الكثير من رواد الفيس بوك "المثير"، فضلًا عن الفنانة مي عمر، وعلى جانب أخر تصدرت الفساتين ذات "الريش الناعم" مهرجان الجونة السينمائي
وتعرضت الفنانات للهجوم مع بداية أنطلاق المهرجان بسبب إطلالاتهم التي جاءت محبطة لهم، وتصدر هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي مواقع التواصل الاجتماعي وانهالوا بالتعليقات التي توضح أرائهم. .
اقرا أيضًا: بالفيديو.. مينا مسعود يكرم نسرين الراضي ويمنحها جائزة "EDA"
ويعرض المهرجان ٨٠ فيلمًا متميزًا معظمها قادم من مهرجانات عريقة وبعضها حصد جوائز عديدة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي، ويقدم جسر الجونة هذا العام مائدة حوار حول أصوات اللاجئين في السينما.
شاهد الاغنية..
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الجونة السينمائي 2019 بين دموع الفنانين وإطلالات مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.