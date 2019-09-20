بالفيديو.. مينا مسعود يكرم نسرين الراضي ويمنحها جائزة "EDA"

كرم النجم العالمي ذات الأصول المصرية مينا مسعود، الفنانة المغربية نسرين الراضى، ومنحها جائزة مؤسسته الخيرية "EDA" ، وذلك عن فيلمها "آدم"، والذى يحكى قصة 3 سيدات من شمال أفريقيا.

وأعرب النجم العالمي مينا عن سعادته هذا العام

بمشاهدة العديد من الأفلام المختلفة من كافة الثقافات، وتأثر بكل ما شاهده مؤكدًا أنه تأثر بفيلم "أدم"، لأنه يروي قصة حول ثلاثة سيدات من شمال افريقا غير عاديات لديهن قوة والتزام ذكرته بوالدته واخواته وبالطريقة التي تربي عليها.

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يذكر أن هناك 12 فيلمًا يشاركون في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.