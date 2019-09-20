بالفيديو.. أغنية "بنلف نلف" لتكريم الراحلين بمهرجان الجونة السينمائي

كرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، الفنانين الذين راحلوا عن عالمنا في عام 2019.

ونعى المهرجان الذي أمتلاء بالدموع والحزن عند أحياء ذكرى

الفنانين الذين تركوا لنا تاريخ مشرف للسينما، بأغنية "بنلف نلف"، وهي من كلمات وألحان بليغ حمدي، والذي كتبها لتخليد ذكرى النجم عبد الحليم حافظ.

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يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.