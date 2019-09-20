الارشيف / فن ومشاهير

بالفيديو.. أغنية "بنلف نلف" لتكريم الراحلين بمهرجان الجونة السينمائي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، الفنانين الذين راحلوا عن عالمنا في عام 2019.

 

ونعى المهرجان الذي أمتلاء بالدموع والحزن عند أحياء ذكرى

الفنانين الذين تركوا لنا تاريخ مشرف للسينما، بأغنية "بنلف نلف"، وهي من كلمات وألحان بليغ حمدي، والذي كتبها لتخليد ذكرى النجم عبد الحليم حافظ.

 

Advertisements

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أغنية "بنلف نلف" لتكريم الراحلين بمهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا