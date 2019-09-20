هدى صلاح ترثي زين العابدين بن علي: “شكرا لما قدمته لتونس شكرا ل 23 سنة من الأمن و الأمان”

كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 03:53 صباحاً - رثت الممثلة التونسية هدى صلاح الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي الذي توفي امس الخميس في السعودية. ونشرت هدى صلاح صورة لزين العابدين بن علي وعلقت عليها: “وداعا سيدي الرئيس الله يرحمك و يجعل مثواك الجنة.”. وتابعت هدى صلاح: “شكرا لما قدمته لتونس شكرا ل 23 سنة من الأمن و الأمان. ,, تبقى جزء كبير من تاريخ تونس الله احسن خاتمتك في اطهر بقاع الار”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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