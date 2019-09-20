شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. نجمات الفن يتألقن على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة والان مع التفاصيل

انطلقت في مصر، الخميس، فعاليات الدورة الـ3 لمهرجان الجونة السينمائي، على شاطئ البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين تألقوا على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح.

ويقام المهرجان في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/أيلول ويعرض 80 فيلما من 40 دولة، وتشمل المسابقة الرسمية التي يبلغ إجمالي جوائزها 110 آلاف دولار 12 فيلما، منها 5 عربية فيما تعرض باقي الأفلام ضمن مسابقات وبرامج أخرى.

والأفلام العربية المتنافسة على جوائز المهرجان هي "1982" للمخرج اللبناني وليد مؤنس، و"آدم" للمخرجة المغربية مريم توزاني، و"حلم نورا" للمخرجة التونسية هند بوجمعة، و"ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلا، و"بابيشا" للمخرجة الجزائرية مونية مدور.

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ويرفع المهرجان منذ دورته الأولى عام 2017 شعارا دائما هو "سينما من أجل الإنسانية"، ويخصص جائزة تحت هذا الاسم تقدم بناء على تقييم الجمهور لأفضل فيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية تبلغ قيمتها 20 ألف دولار.

وبجانب العروض والندوات وورش العمل، يتيح مهرجان الجونة السينمائي فرصة لتمويل مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الجديدة، وذلك للتغلب على صعوبات الإنتاج ومساعدة شباب السينمائيين على تقديم أعمالهم الأولى.

ويحتفي المهرجان في دورته الـ3 بمئوية ميلاد الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس (1919-1990) الذي تحولت معظم رواياته إلى أفلام سينمائية.