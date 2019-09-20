هدى نجيب محفوظ لـ«المجلة»: أخشى على والدي من النسيان ... وأتمنى رد اعتباره بتدريسه للتلاميذ

* أفلام «الثلاثية» ظلمت نجيب محفوظ وعرضته للاتهام بأنه «كاتب الراقصات والعوالم»!

* اختلفنا مع الجامعة الأميركية ورفعنا ضدها دعاوى قضائية لأنها تعاملنا معاملة المستعمر

* هناك من يريد اختصار الكلام عن حرافيش والدي وقصرها على أشخاص معينة رغبة في تغييب أصحابه مثلما يحاولون تغييب أسرته!

* كان يتمنى أن نكون أدباء وحاول تعليمنا الكتابة ونحن في المدرسة لكننا لم نستطع تحقيق هذه الأمنية واخترنا مجالات مختلفة.

* أفتقد والدي كثيرا وأشعر بالحزن كلما اصطدمت بموقف صعب مع الناس

* كنا نرى أصدقاء والدي الكبار في البيت أما تلاميذه الصغار فغالبا ما كان يقابلهم في الخارج

* ثروت أباظة وتوفيق الحكيم أقرب الأصدقاء لوالدي وسعدت بتخصيص مكان للحرافيش في متحف نجيب محفوظ

* والدي لم يكن «سي السيد» في البيت وكانت والدتي تقول له وهي غاضبة «إنت اللي مدلعهم»، وابتعادنا عن الأضواء كان من اختيارنا نحن

* لم يكن لي علاقة بشهرة والدي ولا بجائزة نوبل وكنت أعمل بشركة أميركية دون واسطة

* هناك من تعرضوا لسيرتنا ممن كانوا محيطين بوالدي وأشاعوا ضدنا أمورا ليست حقيقية وأساءت لنا كثيرا

في الذكرى الثالثة عشرة على رحيل الأديب نجيب محفوظ أعربت ابنته «هدى» عن تخوفها من أن يتعرض تاريخه واسمه للنسيان مع مرور الزمن وتمنت أن يتم تدريس سيرة والدها الحائز على جائزة نوبل للأداب عام 1988 للتلاميذ في المدارس أسوة بسير كتاب أجانب يتم تناولهم في مختلف المراحل الدراسية. وقالت هدى نجيب محفوظ في حوار خاص لـ«المجلة» إن والدها تعرض لظلم كبير بسبب الشائعات التي ترددت ضده وأن من حاول قتله لم يقرأ له، مشيرة إلى أن هناك كثيرا ممن دخلوا بيته في حياته أساءوا إليه بعد رحيله. وكشفت عن السر الكامن وراء توتر العلاقة بين أسرة نجيب محفوظ والجامعة الأميركية بالقاهرة بعد سنوات طويلة من التعاون المشترك، مؤكدة على وجود دعاوى قضائية بين الطرفين وأنها تفكر بجدية في التعامل مع بديل آخر.

يذكر أن الأديب نجيب محفوظ هو أول مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل للأداب وذلك عام 1988 لدوره البارز في إثراء الرواية العربية وبما قدمه من أعمال أدبية مهمة في تاريخ الأدب المصري والعربي منها ثلاثيته الشهيرة: «بين القصرين»، و«قصر الشوق»، و«السكرية» بجانب أعمال مثل «اللص والكلاب»، و«الحرافيش»، و«ميرامار»، و«ثرثرة فوق النيل»، و«زقاق المدق»، و«الحب فوق هضبة الهرم». وارتبطت أعماله بالحارة المصرية القديمة. وقد أثارت بعض أعماله جدلا واسعا وعلى رأسها «أولاد حارتنا» التي كان قد كتبها بعد توقف عن الكتابة لسبع سنوات، ولكنه تعرض بسببها للهجوم واصطدم بشيوخ الأزهر الذين طالبوا بمنع نشرها، وهو ما تسبب في تأخير نشر الرواية كاملة في كتاب لمدة ثماني سنوات ولم تتم طباعتها في مصر وإنما طبعتها دار الآداب اللبنانية عام1967ومنعت من دخول مصر حتى قامت دار الشروق المصرية بنشر الرواية عام 2006. وعلى الرغم من أن نجيب محفوظ انتهى من هذه الرواية ونشرها على حلقات في جريدة الأهرام المصرية في خمسينات القرن الماضي، إلا أن الانتقادات التي أثيرت ضده بسببها ظلت مستمرة لآخر يوم في حياته لما ورد فيها من إيحاءات اعتبرها البعض إساءة لرموز دينية.

بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل ارتفعت نبرة العداء له من قبل المتشددين حتى تعرض لمحاولة اغتيال خطيرة وتلقى طعنات بالسكين في رقبته أثرت على يده اليمنى فلم يستطع الكتابة إلى جانب اضطراره التوقف عن تأدية نشاطه الذي اعتاد عليه لعقود طويلة وهو سيره بين الناس في الشارع لمدة ساعة يوميًا.

ويعد نجيب محفوظ أكثر أديب تحولت إبداعاته لأعمال سينمائية وتلفزيونية شارك فيها كبار نجوم الفن عبر مختلف العصور مما ساهم في اتساع مدى شهرته الجماهيرية وعدم اقتصارها على عالم المثقفين والنخبة.

وقد ارتبط اسم نجيب محفوظ بالمقاهي الشعبية في أحياء القاهرة القديمة منذ مولده بحي الجمالية بالقاهرة في 11 ديسمبر (كانون الأول) عام 1911 وحتى رحيله في 30 أغسطس (آب) عام 2006 وهو ما كان دافعا لتخصيص «تكية أبو الدهب» وهو مكان أثري في قلب القاهرة الفاطمية القديمة ليكون مقرا لمتحف نجيب محفوظ الذي افتتح مؤخرا.

وعلى الرغم من وصوله لعمر الرابعة والتسعين لم يتوقف نشاطه الثقافي ولا لقاءاته الإعلامية وكان عيد ميلاده يمثل مناسبة مهمة واحتفالية كبرى يحرص على حضورها مختلف نجوم الأدب والثقافة.







هدى نجيب محفوظ



وبمناسة حلول الذكرى الثالثة عشرة لرحيله، كان هذا اللقاء مع هدى نجيب محفوظ...



* ما شعورك في الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الأب نجيب محفوظ وقد تواكبت مع افتتاح متحفه أخيرا وبعد طول انتظار؟

- طبعا الله يرحمه هو وأمي وأختي فاتن، ولا شك أن الذكرى هذا العام مختلفة مع إتمام افتتاح متحف والدي وهو شيء أسعدني كثيرا لأن متحفه خرج أخيرا للنور في حياة فرد من أفراد أسرته. وهو يعطي الأمل على الرغم من بعض الانتقادات والملاحظات على المتحف لكنها أمور يمكن أن تعالج والمهم أن المتحف أصبح موجودا ويحتضن مقتنيات والدي.



* أستشعر افتقادك لبعض الرضا عن المتحف! أم أن طول المدة التي استغرقها تأسيسه أفقدك الحماس للمشروع؟

- أنا سعيدة بالمتحف ولكني أتمنى أن يقوم الأستاذ يوسف القعيد، مديره المسؤول عنه، بتحويله إلى مركز ثقافي وأن لا يقتصر على فكرة المتحف فقط وهذا يأتي في إطار الخطة التي بدأت من أجلها فكرة إقامة هذا المتحف.









مع الأمير خالد الفيصل





* في رأيك هل يتم الاحتفاء بذكرى نجيب محفوظ بالشكل الذي يتناسب وقيمته الأدبية والثقافية؟ أم تشعرين بنوع من التقصير؟

- والله أنا ألاحظ أن مستوى الاهتمام يختلف من عام لعام فأحيانا أستشعر اهتماما كبيرا به وفي أعوام أخرى كثيرة كانت تمر ذكراه مرور الكرام وبشكل ضعيف! وأنا لم أتابع هذا العام احتفالات كثيرة ولم تلفت نظري أي فعاليات قوية بخلاف افتتاح المتحف طبعا.







اخر عيد ميلاد - 94 سنة مع أصدقائه







* ما السبب في رأيك؟

- ليس عندي تفسير!



* هل يساورك الخوف أحيانا من أن يتضاءل الاهتمام مع الوقت بنجيب محفوظ وتتراجع سيرته في الأذهان كما حدث لمبدعين كثيرين؟

- من الممكن أن يحدث ذلك للأسف، طالما أنه لا يوجد شيء يدرس عنه في المدرسة للتلاميذ. فنرى الأدباء الأجانب ما زالوا حاضرين بقوة بيننا رغم انتمائهم لعصور بعيدة، بسبب تدريس أعمالهم في المدارس من الصغر فنجد الطلاب يدرسون الأدباء الإنجليز والفرنسيين والألمان وخلافه، ولذلك هم ما زالوا خالدين، ولو لم نفعل ذلك مع نجيب محفوظ وغيره من الأدباء فسوف يتعرض للنسيان مع الوقت لأن كل جيل وله ناسه ومبدعوه وبالتالي مع الوقت قد يحدث نسيان للسابقين.



* ألم يتم تناوله في أي من مراحل التعليم؟

- أنا أتكلم بشكل عام وهم كانوا قد قالوا إن هناك دراسات عنه في المناهج الدراسية ثم حذفت. وأعتقد أن هناك أساسيات في المدرسة يدرسها الطلاب ومن خلالها يتم التعرف على الشخصيات المهمة ومنهم الأدباء الكبار. وأذكر أنني مثلا تعلمت في مدرسة أميركية وكنت أدرس شكسبير من الصغر وتخرجنا من المدرسة ونحن نعرفه جيدا.







بين بنتيه







* هل تتمنين أن يحدث ذلك مع والدك نجيب محفوظ؟

- طبعا وليس هو فقط بل كل المبدعين. لأنه يجب علينا أن نعرف أبناء بلادنا فليس معقولا أن ندرس الأجانب ونعرف عنهم أكثر مما نعرف عن مبدعينا، وللأسف الشديد لا يوجد أديب مصري تم تدريس أعماله وسيرته سوى الدكتور طه حسين من خلال «الأيام».



* هل تعتقدين أن الأجانب أكثر اهتماما بنجيب محفوظ من العرب؟

- الحقيقة أن الجامعة الأميركية ظلت لفترة تعمل جيدا ولكن مؤخرا انخفض مستوى عملهم بشكل كبير لدرجة أنه لم يعد هناك أي تعاقد مع آخرين إلا باللغة الإنجليزية فقط تقريبا، وذلك بسبب تقصير الجامعة الأميركية وتركيزهم على النواحي الأكاديمية فقط وحاليا توجد خلافات بيننا وبين الجامعة.







مع جائزة نوبل







* هل كانت تلك الخلافات سببا في عدم حضورك حفل توزيع جائزة نجيب محفوظ السنوية بالجامعة؟

- أنا لم أتعمد أبدأ التطرق في الكلام عن هذا الموضوع أو الخوض فيه إعلاميا حتى فوجئت بالمبالغة في التصريحات المنسوبة إلي وأصبح الأمر زائدا عن اللزوم. فأنا لم أكن أقصد امتناعي عن الحضور أو الإعلان عن ذلك ولكنها جاءت صدفة حينما سألني أحد الصحافيين ذات يوم قائلا: «هنقابلك بكرة» - يقصد يوم توزيع جائزة نجيب محفوظ - فقلت له أنا مقاطعة الجامعة الأميركية. وللعلم نحن كأسرة نجيب محفوظ لم نحضر احتفالياتهم إلا مرات قلائل بسبب تجاوزات كبيرة منهم ومشكلات جمة من شأنها التأثير سلبيا على العمل حتى أشعروني أنهم غير مهتمين بهذا الأمر.



* هل تفكرين بالبحث عن بديل أم أن التعاقد لا يسمح؟

- بالفعل هذا الأمر وارد لأن صبري نفد، وقد رفعنا ثلاث دعاوى قضائية ضد الجامعة. وكان شغل الجامعة الأميركية ينقسم لشقين، كناشرين ومترجمين، إضافة إلى كونهم وكلاء لوالدي في حياته وهو ما كان يمنحهم حق الأعمال الدرامية. ولما توفي والدي ترتب على ذلك انتهاء عقد الوكالة تماما مثل انتهاء توكيل الأشخاص برحيلهم. لكنهم للأسف رغم وفاة والدي ظلوا مستمرين في الوكالة، كما أنهم يتدخلون في منح الحقوق العربية وهو ليس من شأنهم وليسوا مختصين بذلك، بل إنهم يتصرفون في هذا الأمر الخارج عن اختصاصهم دون أخذ رأيي أو الرجوع إلي، وهو ما يعرضني للحرج والمشاكل مع من أكون قد تعاقدت معهم. وهي ليست مشاكل قانونية فقط وإنما يتسبب تصرفهم ذلك في الإساءة للسمعة. كما أن الوكيل ليس مالكا للشيء ولكنه يقدم خدمة بمقابل لصاحب الشأن، ولذلك كانت هناك مخالفات كثيرة في هذا الصدد دفعتنا لرفع الدعاوى القضائية ضد الجامعة الأميركية.







مع باولو كويلو







* هل تشعرين ببعض المرارة من تغير تعاملات الناس مع أسرة نجيب محفوظ بعد رحيله؟

- الحمد لله لم أشعر بذلك أبداً فهناك المعارف والأصدقاء، وأنا والحمد لله لم أتغير مع أصدقائي المقربين، ولا يهمني أن أخسر شخصا كان يعرفني فقط من أجل والدي. وأنا سعيدة بأصدقائي وهذا يرجع لاختياراتي لهم فلا يهمني الناس الذين كانوا يتقربون مني لأجل والدي ثم انفضوا من حولي برحيله، فأنا لا أحب مثل هذه العلاقات.



* لكني أقصد تغير أسلوب تعامل المؤسسات كالجامعة الأميركية؟

- للأسف الشديد أغضبت الجامعة الأميركية كثيرين غيرنا، فقد قرأت في صحيفة أخبار الأدب فيما معناه أن هناك شكوى للأستاذ بهاء طاهر منهم. وما شعرنا به أنهم يعاملوننا معاملة المستعمر بسبب أسلوب التعالي والمن معنا رغم أنهم ليس لهم الفضل في حصول والدي على جائزة نوبل، كما أن اللجنة المختصة قد قرأت أعماله مترجمة قبل التعاون مع الجامعة الأميركية بكثير ونحن من نرسل الأعمال إلى الناشرين الكبار. وكنت في الجامعة الأميركية ونحن نعرف تاريخهم جيدا، ولا يصح أن يمنوا علينا كأنهم أصحاب الفضل، لأنهم استفادوا وحصلوا على مقابل كل جهد قاموا به ولم يكن مجانا وكانت المصلحة متبادلة ولا مجال للمن علينا الآن. وكانت أختي الراحلة «فاتن» محقة في انزعاجها من معاملتهم السيئة.



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مع أسرته



* هل هناك مشروعات أخرى مستقبلية خاصة بالراحل نجيب محفوظ أو ذات صلة به؟

- لا يوجد شيء في الفترة الحالية.



* ألا يوجد حلم يراودك تحقيقه؟

- كما قلت أتمنى أن يتم تدريس نجيب محفوظ في المدارس لكي يتعرفوا عليه أسوة بالكتاب والأدباء الأجانب، وأتمنى أيضا توضيح الكثير من الأمور الخاصة به لأنه ظلم كثيرا في حياته وأثيرت ضده شائعات غير حقيقية ولذلك فالأمر يتطلب تقديم معلومات صحيحة وجادة للتعرف عليه والقراءة عنه جيدا، وفهم أسلوبه والرمز الذي كان يستخدمه. وللأسف من هاجموه لم يعرفوه ومن حاول قتله لم يقرأ له كتابا، وكل ما يحدث أن كلاما يتردد وتتوه الحقائق ولا أحد يعلم شيئا عنها.



* برأيك كيف يتم رد اعتبار نجيب محفوظ؟

- من خلال تدريسه للتلاميذ والتعريف به عبر الأجيال المختلفة كما كنا نحن ندرس الأدباء الكبار بالمدرسة. وأتمنى أن لا يقتصر ذلك على والدي فقط بل يمتد لغيره من المبدعين، لأن القارئ في المدرسة سيتعمق في هذه التفاصيل أكثر من القارئ العادي كما أننا لو اقتصرنا على المرحلة الجامعية فقط فستكون المسألة محدودة.







يتقلد وسام أمريكا اللاتينية في الأداب والفنون







* هل تعتقدين أن السينما ظلمت أعمال نجيب محفوظ في بعض الأحيان؟ أو حصرت أفكاره في إطار غير حقيقي؟

- اشترك والدي في كتابة سيناريوهات أعمال سينمائية، لذلك فهو يدرك جيدا أن السينما تنطوي على جزء تجاري، ومن هذا المنطلق كان يقول: «من يريد الحكم على أعمالي فليقرأها ليحكم علي من الرواية وليس السينما» وهو الأمر الصحيح لأن هناك تغييرات يتم إدخالها على النص بفعل السيناريو وفقا لاعتبارات العمل السينمائي أما الرواية فهي الأصل وهي إنتاج المؤلف الحقيقي.



* ما أهم أعماله السينمائية التي كان يراها قريبة من كتاباته ورواياته الأصلية؟

- لم أسأله لكني أعتقد أن هناك أعمالا سينمائية كثيرة تمت بشكل سيئ! وأذكر أننا ذات مرة كنا نذاكر في نفس الغرفة التي كان يكتب فيها وقرأ علينا خطابا من شخص قال له في الخطاب: كيف تتكلم عن المبادئ «يا بتاع العوالم» وضحك والدي!! وطبعا بدا أن صاحب الخطاب كان متأثرا بأفلام الثلاثية التي منحت مساحة أكبر للراقصات، ولخصوا الثلاثية في كونها تاريخ العوالم في مصر. كما اعتقد البعض من مشاهدة الثلاثية أن نجيب محفوظ ينظر للمرأة نظرة دونية وهي بالطبع نظرة ظالمة ورأي في غير محله لأن ما جاء في الفيلم لا يعبر عن كتاباته وهو كان يقول إن من يريد الحكم على أعمالي فعليه أن يحكم من المكتوب.







يتسلم الدكتوراة الفخرية من جامعة القاهرة







* هل أبدى اعتراضا على الثلاثية بعد تقديمها على شاشة السينما؟

- أظن أنه لم يكن لديه اعتراض على مخرج العمل حسن الإمام وكان يحبه.



* هل كان يصحبكم مثلا لمشاهدة أعماله بالسينما؟

- لا أتذكر! لكنني أذكر أننا كنا نذهب معه إلى السينما لمشاهدة أعمال أجنبية.



* هل كان أبا ديمقراطيا أم أقرب لشخصية سي السيد التي ابتكرها في الثلاثية؟

- أذكر عندما كتب والدي هذه الرواية زعموا أن «سي السيد» هذا هو والده، لكنه قال لي إن فن الرواية لا يعتمد على الواقع كما هو بحذافيره وإنما يلعب الخيال دورا كبيرا في اللمسات الفنية المضافة للشخصية المستوحاة، فهو لم يكن يكتب عن حياة أشخاص بعينها ولم يكن سي السيد في بيته، ومن يحكمون على والدي وحياتنا لا هم يعرفونه كأب ولا يعرفوننا ولم يره أحد في معاملته لنا. وكان حنونا جدا وكانت والدتي تقول له وهي غاضبة «إنت اللي مدلعهم» لأنه كان يعاملنا بمنتهى اللطف والحنان وكانت لديه رغبة قوية أن يعلمنا الكتابة لنسير على دربه، وليس معقولا أن يكون بشخصية سي السيد ويريد لبناته أن يكن مثله ويكملن مسيرته.







لحظة تسلم بنتيه لجائزة نوبل







* وهل تحققت أمنية نجيب محفوظ الأب لبناته؟

- أنا درست إعلام وتخصصت في العلاقات العامة بالجامعة الأميركية بينما أختى الراحلة فاتن درست إدارة أعمال. وقبل دخولي الجامعة قدمت أيضا في جامعة القاهرة وقبلت في كلية أداب قسم اللغة الإنجليزية وكان يفضل أن التحق بالجامعة المصرية، ولكني قررت في النهاية الدراسة بالجامعة الأميركية، دون أي ضغط علينا لاختيار ما يتناسب مع رغبته وترك لنا الحرية في هذا الأمر.



* ما سر عدم زواج بنات نجيب محفوظ؟

- لا أحب الكلام في هذه الموضوعات الخاصة.



* أحترم وجهة نظرك ورغبتك، لكن سؤالي يثير اهتمام جمهور نجيب محفوظ الحريص على معرفة التفاصيل الحياتية عنه وعن أسرته خاصة أنه شخصية عالمية؟

- والله كل شيء في النهاية هو قسمة ونصيب وكذلك الزواج. ويؤسفني أن أقول إن هناك من تعرضوا لسيرتنا ممن كانوا محيطين بوالدي وأشاعوا ضدنا أمورا ليست حقيقية وأساءت لنا كثيرا بعد أن حاولوا رسم صورة معينة لبناته.







مع أصدقائه ويبدو الفنان أحمد مظهر أشهر حرافيش نجيب محفوظ







* هل تعرضتم لظلم؟

- كانت مسألة مصالح وهناك من كانوا يحرصون على التقرب إلينا ومعرفة طريقة تفكيرنا ثم ظلمونا! وأستغرب ممن دخلوا بيت نجيب محفوظ في حياته ثم لا يتورعون أن يتكلموا بسوء عن بناته بعد وفاته، ويتكلموا عن أمور لا يعرفونها والأغرب أن يصدق الناس هذه الإساءات دون أن يلوموا من يردد هذه الأقاويل. وللأسف تجدين الناس متجاوبة أكثر للسلبيات.



* هل أفادتك شهرة والدك أم سببت لك أضرارا؟

- لم يكن لي علاقة بشهرة والدي ولا بجائزة نوبل وكنت أعمل بشركة أميركية دون واسطة ولا أي شيء.



* أقصد التأثير النفسي لأنه أحيانا تكون شهرة الأب عبئا ثقيلا على الأبناء، فهل استشعرت هذا الأمر يوما؟

- نحن كأسرة نجيب محفوظ كنا بعيدين عن الأضواء وليس لنا علاقة بشغل والدي وكنا مرتاحين في هذا البعد عن الأضواء، لكن عندما اضطررت للظهور في الإعلام مؤخرا شعرت أنه أمر صعب ولا أحبه ولذلك تجدين لقاءاتي محدودة جدا وعندما ظهرت على شاشة التلفزيون كنت أشترط أن يكون اللقاء مسجلا وليس على الهواء لأني لم أعتد هذه الأمور.







لحظة ابداع







* هل كان الوالد هو من يرفض ظهورك أنت وشقيقتك ووالدتك في الأضواء؟

- لا لقد كان ذلك من اختيارنا نحن.



* هل كان يسمح لكن بمقابلة ضيوفه قي البيت؟

- والدي كان له أصدقاؤه الكبار وكنا نراهم بالبيت وأذكر منهم «أونكل» ثروت أباظة ولم تكن هناك مشكلة في مقابلته، أما تلامذته فلم يكونوا يأتون كثيرا ولم نكن نعرفهم ولا نتكلم معهم وغالبا ما كان يلتقي بهم في مكان عام كالمقهى، و«أونكل» ثروت كان في منزلة الأب وكنا نحبه جدا هو وتوفيق الحكيم لأنهما من أعز أصدقائه.



* ما أكثر شيء تفتقدينه بغياب الأب نجيب محفوظ بعد هذه السنوات؟

- أفتقد كل الحاجات الجميلة التي تعلمتها منه فقد كان مثاليا في تعاملاته مع الناس وكنت أتعلم ذلك منه وعندما أصطدم بموقف ما مع أي شخص حاليا أجدني أقارن بين ما يحدث لي في ذلك الموقف وبين كيفية تعامل والدي مع الناس في مواقف مشابهة بطريقة مختلفة، فأشعر بالحزن. لقد كان قدوة طيبة في الأخلاق والتواضع والتسامح في معاملته مع الناس.







مع شارية في كواليس فيلم زقاق المدق







* هل كانت له وصية خاصة لكم قبيل رحيله؟

- ليست وصية وإنما كانت أمنيته في الحياة أن نكمل مسيرته أو أن تكون إحدى بنتيه أديبة وقد حاول معنا كثيرا منذ كنا أطفالا وكان يرغب في تعليمنا الكتابة ونحن في المدرسة لكننا لم نستطع تحقيق هذه الأمنية واخترنا مجالات مختلفة.



* ما الذي تتمنين تحقيقه في ذكرى نجيب محفوظ القادمة؟

- يهمني جدا رد الاعتبار له ولأصدقائه وهو ما استشعرته عندما وجدت مكانا مخصصا لمجموعة الحرافيش أصدقاء والدي المقربين في متحفه فقد كان هناك من يريد اختصار الكلام عن حرافيش والدي وقصرها على أشخاص معينين رغبة في تغييب أصحابه مثلما يحاولون تغييب أسرته، كما أشعر بالراحة الكبيرة كلما استطعت توضيح الصورة وتصحيح بعض الأمور التي تتعلق بوالدي وأسرته.

