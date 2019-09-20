شكرا لقرائتكم خبر عن " الجراح بتزل".. أغنية جديدة لـ طارق الشيخ ضمن ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبى طارق الشيخ مع الشاعر الغنائى صلاح مندي فى أغنية جديدة يضمها إلى ألبومه الجديد، الأغنية تحمل اسم "الجراح بتزل"، وهى من ألحان حسين محمود، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ويعمل حاليا طارق الشيخ على اختيار أغانى الألبوم الذى سيصدر فى الأسواق خلال مطلع العام الجديد.

وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها صلاح مندى مع طارق الشيخ حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "دقيقة حداد"،"وكان نفسي أقولك".

من ناحية أخرى تعاون صلاح مندي مؤخراً مع المطرب الشعبى سمسم شهاب فى أغنية بعنوان "بعاند ليه" والتى تم طرحها عبر موقع اليوتيوب، والأغنية من ألحانه، توزيع محمد هارون الذي يتعاون معه للمرة الثالثة من خلال ألبوم "عايش جدع"، بعد أغنية "وأنا عيني في عينك"،وأغنية "أنا لو كرهت".

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كما تعاون صلاح أيضا مع محمد شاهين نجم ستار أكاديمى فى أغنية بعنوان "ذلة لسان"، وهى أغنية درامية من ألحان تامر كروان، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهندسة صوتية هانى محروس.

ويتعاون طارق في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين منهم، عزيز الشافعى الذى يتعاون معه فى أغنيتين فقط، وهانى الصغير، وصلاح مندى، ومن الملحنين حسين محمود، والموزعين أشرف البرنس، وأحمد أمين وغيرهما.

يذكر أن آخر أغانى طارق الشيخ "حظى خانى" وهى من ألحانه، وكلمات سامح الكومي، وتوزيع محمد جابر وإخراج محمد حجازى.