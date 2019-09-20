شاهد.. أحمد الفيشاوى وزوجته يتبادلان القبلات فى مهرجان الجونة

كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 02:56 صباحاً - كعادته كل عام قام الممثل المصري أحمد الفيشاوى بتقيل زوجته ندى الكامل على الملأ وأمام الجمهور. فأثناء حضور احمد الفيشاوي وندى الكامل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة ظل الاثنان يتبادلان القبل الجمهور على السجادة الحمراء. ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمى لم يتم الكشف عن هويته.

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