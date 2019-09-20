رغم انفصالهما.. شيري عادل ومعز مسعود معا في الجونة!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 02:56 صباحاً - شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، المقام مساء اليوم الخميس، في مدينة الغردقة في مصر، الظهور الأول للمنتج والداعية معز مسعود مع الفنانة شيري عادل بعد انفصالهما.

ودخل معز مسعود برفقة زوجته السابقة شيري عادل، بعد أن كانا قد أعلنا انفصالهما منذ فترة، في أول ظهور ‏ضمن أحد الفعاليات الفنية العامة.‏