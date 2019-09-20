سيركان تشاي أوغلو وحبيبته يهربان من أسئلة الزواج في أحدث ظهور لهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي سيركان تشاي أوغلو وحبيبته الفنانة أوزجي جوريل خلال أحدث ظهور لهما عند خروجهما من سهرة ميلاد أحد أصدقائهما المشتركين.

الصحفيون سألوا سيركان وأوزجي عن كواليس عطلتهما الصيفية، فأجاب النجم التركي: «الصيف مرّ بشكل جميل بالنسبة لنا.. قمنا بجولة سياحية معا.. أكثر فترة قضيناها كانت بإيطاليا».

Advertisements

المفاجئ، أن الثنائي كشفا عن استعدادهما للعودة إلى الشاشة بعمل فني مشترك، وفي الوقت الذي صرح فيه النجمان بتلقيهما بالفعل عرض درامي جديد يجمعهما، لم يكشف أي منهما عن تفاصيل هذا العرض، وعما إذا كانا قد تعاقدا عليه رسمياً.

وبالطبع، لم يغفل الصحفيون سؤال النجمين عن خططهما للزواج، إلا أن الحبيبن فضلا الابتسامة دون الإجابة أو حتى التعليق، وفرا من المكان سريعاً.

يُذكر أن سيركان تشاي أوغلو وقع في غرام أوزجي جوريل خلال كواليس تصوير مسلسل «موسم الكرز» عام 2014، وفي تصريحات سابقة لها، أكدت أوزجي أنها لم تقع في حب سيركان منذ النظرة الأولى، وقالت: «لم نحب بعضنا من النظرة الأولى. لقد أخذنا وقتاً طويلاً بتعارفنا حتى اخترنا بعضنا البعض عن حب وقناعة تامة»، واعتبرت تحول قصة حبهما في أحداث المسلسل إلى الحقيقة مجرد «حظ».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «الحلقة» آخر عمل درامي عُرض لسيركان، حيث شارك في بطولته أمام النجمة التركية هاندة إرتشل.