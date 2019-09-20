شذى حسون تحصل على لقب «عمة» لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حصلت الفنانة العراقية شذى حسون على لقب “عمة” لأول مرة، وذلك بعد أن رزق شقيقها وائل بطفله الأول، والذي أطلق عليه اسم “إياد”.

الفنانة العراقية نشرت صورة لمولود شقيقها، لكنها لم تظهر ملامحه بشكل كامل، وذلك على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، وعلقت بقولها: “19/9/ 2019 مرحبا بإياد حبيب عمتو.. نعم أنا عمة رسميا”.

شذى أضافت: “وصرت عمة اخيرا.. سعادتي لا توصف الحمد لله و الشكر حبيب عمتو إياد”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

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وكانت شذى حسون قد تعرضت لأزمة صحية شديدة في شهر أغسطس الماضي، حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى.

الفنانة العراقية كشفت تفاصيل حالتها الصحية، بقولها: “أحبابي الغاليين اشكركم على سؤالكم عني الحمد لله بفضل ربي ودعواتكم و رضا أهلي اني احسن ما ادري ليش و شنو صار بية بس لقيت نفسي ما ده اقدر امشي و لا أتحرك ووجع رهيب في منطقة ظهري”.

وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “بس الحمد لله والشكر بعد كميات الأدوية والإبر اللي انطوني صرت أحسن اكو شوية تعب ووجع انشالله بيروح بإذن واحد أحد”.

وأعلنت أنها ستغيب لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتعافى تماما، حيث قالت: “قلت أطمنكم عني قبل ما اختفي عنكم هاليومين لان احتاج فترة ابتعد بيها شوي عن السوشل ميديا واهتم بصحتي ونفسي.. احبكم يا أغلى الناس والله لا يحرمني من محبتكم يا رب”.