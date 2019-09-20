ماذا تمنت أسماء لمنور لابنها في عيد ميلاده الثامن؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المغربية أسماء لمنور جمهورها بمقطع فيديو من احتفال نجلها الوحيد “آدم” في مدرسته.

نجل الفنانة المغربية ظهر في المقطع وهو يقف في فصله الدراسه أمام قالب تورتة أعد خصيصا له، ووضع به شمعة تحمل رقم “8” كشفت عن عمره، فيما قام الطفل بالدعاء بأمنية قبل إطفائه شموع الحفل.

أسماء أرفقت الفيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “يارب ارضى عليه واحفظه واكتب له الخير في كل خطوة”.

وأضافت: “واحفظه لي يارب يارب يارب.. عندي ليستة كبيرة هنكمل الدعوات فخاطري انتم قولو امين”، وقد تلقت الفنانة الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

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وكانت الفنانة المغربية أسماء لمنور قد صدمت جمهورها في شهر يوليو الماضي بإعلان انفصالها عن زوجها الملحن التونسي عصام الشرايطي.

الفنانة المغربية قالت، خلال حلولها ضيفة على برنامج “توأم روحي”، أنها لم تحصل على لقب مطلقة، حيث أنها هي من خلعت زوجها.

فعندما وجه نيشان سؤالا لأسماء عما إذا كانت المرأة المنفصلة تشعر بالانكسار بسبب كلمة “مطلقة”، فردت عليه مؤكدة أن الأمر يختلف إذا كانت طُلقت أم خلعت زوجها.

الفنانة المغربية قالت: “أنا خلعت علشان كده محصلش الإنكسار، مش مسألة إنها قوة ولكن وصلت لمرحلة وجدت أنه لابد من الانفصال”.